Медведев: желание менять Россию не меняется

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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, председатель попечительского совета фонда «Сколково» Дмитрий Медведев заявил, что мир меняется, но не меняется желание менять Россию.

Медведев: желание менять Россию не меняется
© РИА Новости
«Мир меняется, положение нашей страны изменилось. Оно стало очевидно более сложным», — заявил Медведев.

При этом он отметил, что не меняется желание менять Россию.

«Не меняется желание создавать технологические новинки, не меняется желание заниматься собственным бизнесом, зарабатывать деньги, в этом тоже нет ничего предосудительного», — добавил Медведев.

Также Медведев заявил, что расширение военных альянсов в Евразии может спровоцировать опасное блоковое противостояние. По словам Медведева, мир переходит к многополярной модели, где страны Востока и глобального Юга укрепляют суверенитет. Однако западные государства, «цепляющиеся за старое мироустройство», втягивают военные блоки в субрегионы Евразии, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, создавая конфронтационные механизмы.

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