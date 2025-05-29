Медведев: желание менять Россию не меняется

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, председатель попечительского совета фонда «Сколково» Дмитрий Медведев заявил, что мир меняется, но не меняется желание менять Россию.

«Мир меняется, положение нашей страны изменилось. Оно стало очевидно более сложным», — заявил Медведев.

При этом он отметил, что не меняется желание менять Россию.

«Не меняется желание создавать технологические новинки, не меняется желание заниматься собственным бизнесом, зарабатывать деньги, в этом тоже нет ничего предосудительного», — добавил Медведев.

Также Медведев заявил, что расширение военных альянсов в Евразии может спровоцировать опасное блоковое противостояние. По словам Медведева, мир переходит к многополярной модели, где страны Востока и глобального Юга укрепляют суверенитет. Однако западные государства, «цепляющиеся за старое мироустройство», втягивают военные блоки в субрегионы Евразии, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, создавая конфронтационные механизмы.