Путин принял в Кремле вдову Синдзо Абэ

Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ - вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ - вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения", - сказал представитель Кремля.

Нападение на Синдзо Абэ произошло 8 июля 2022 года, когда он выступал с речью в японском городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в экс-премьера из самодельного оружия. Абэ был доставлен в больницу на вертолете спасательных служб. Врачи сделали ему переливание крови и на протяжении нескольких часов боролись за его жизнь, однако спасти бывшего премьера не удалось.

У Абэ за время премьерства сложились теплые дружеские отношения с Путиным. Они встречались в общей сложности 27 раз, обращались друг к другу на "ты". Глава МИД РФ Сергей Лавров в 2020 году - уже после ухода Абэ с поста премьера - говорил, что отношения между двумя лидерами "были по-настоящему дружескими, взаимоуважительными и основывались на личной симпатии".