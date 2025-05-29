В Госдуме назвали условия для встречи Путина и Зеленского

Чтобы встреча президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского могла состояться, нужно соблюсти ряд условий. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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«Сначала нужно обсудить меморандумы, которые подготовили, выработать, наверное, единый меморандум. Этот меморандум надо обсудить уже с Владимиром Владимировичем и Зеленский будет обсуждать со своими европейскими коллегами», — сказал парламентарий, уточнив, что консультации придется провести и с США.

По мнению Чепы, только после этого можно будет начать обсуждать встречу на президентском уровне.

29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал требование Украины передать меморандум об урегулировании. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия как раз и предложила встретиться в Стамбуле и начать обсуждения завершения конфликта. По его мнению, требование немедленно передать документ неконструктивно.

28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что второй раунд переговоров между РФ и Украиной может состояться в Стамбуле 2 июня.