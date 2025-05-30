Польша сыграла масштабную роль в уничтожении исторической правды о временах Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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«Снося памятники настоящим героям, они освобождали место для ложных кумиров — нацистских коллаборационистов», — написала дипломат.

Захарова добавила, что после уничтожения фашизма в республике начали возводить памятники героям. Однако после их сноса в Польше стали появляться «следы неонацизма и образы их идейных вдохновителей», подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова назвала циничными протесты Польши о кладбище в Тверской области

27 мая Захарова заявила, что Россия получила ноту протеста от Польши в связи с демонтажем барельефов польских военных наград на комплексе «Медное» в Тверской области. По ее словам, подобные действия выглядят цинично и лицемерно, поскольку поляки многие годы уничтожают памятники советским воинам.

Ранее в Польше отреагировали на слова Лаврова о нацизме в Европе.