Путин оценил обстановку в Запорожской области

Непростой остается ситуация в Запорожской области, однако власти работают над ее стабилизацией. Такое заявление президент Владимир Путин сделал в четверг, 29 мая, в ходе встречи с матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня», и семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

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По словам главы государства, федеральное правительство прикладывает максимум усилий бля обеспечения эффективной реализации программ поддержки населения по всей стране.

«Понимаем, что ситуация достаточно непростая в вашем регионе, но все будем делать для того, чтобы она стабилизировалась и дальше», – сказал Владимир Путин во время общения с многодетной семьей из Запорожья.

Глава государства отметил, что власти приложат все усилия, чтобы обеспечить равную и эффективную реализацию всех программ поддержки многодетных семей, независимо от региона проживания.

Также на встрече с семьями глава государства рассказал о причинах воссоединения Крыма с Россией. По его словам, главная причина – стремление крымчан вернуться на Родину.