Многодетная семья обратилась к Путину с предложением

Аксинья Кравченко

Многодетная мать из Крыма Наталья Лукьянова предложила президенту России Владимиру Путину стать крестным отцом для будущего ребенка ее дочери. Об этом сообщает РИА Новости.

Многодетная семья обратилась к Путину с предложением
© РИА Новости

Сегодня, 29 мая, Путин провел по видеосвязи встречу с многодетными семьями из разных регионов России. На ней присутствовали родители, награжденные орденами «Родительская слава» и матери, удостоенные почетного звания «Мать-героиня».

В частности, одна из них рассказала президенту, что ее старшие дочери, окончившие музыкальную школу в Татарстане, уже вышли замуж и обзавелись детьми.

«Еще скоро будет ребенок. Они хотели вас пригласить, чтобы вы были крестным», — добавила Лукьянова.

Путин поблагодарил многодетную мать, назвав предложение «большой честью».

Семья Натальи и Алексея Лукьяновых изначально проживала в Татарстане, но в 2019 году переехала в Крым. В настоящее время они воспитывают десять детей.

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