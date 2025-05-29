Многодетная семья обратилась к Путину с предложением

Многодетная мать из Крыма Наталья Лукьянова предложила президенту России Владимиру Путину стать крестным отцом для будущего ребенка ее дочери. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня, 29 мая, Путин провел по видеосвязи встречу с многодетными семьями из разных регионов России. На ней присутствовали родители, награжденные орденами «Родительская слава» и матери, удостоенные почетного звания «Мать-героиня».

В частности, одна из них рассказала президенту, что ее старшие дочери, окончившие музыкальную школу в Татарстане, уже вышли замуж и обзавелись детьми.

«Еще скоро будет ребенок. Они хотели вас пригласить, чтобы вы были крестным», — добавила Лукьянова.

Путин поблагодарил многодетную мать, назвав предложение «большой честью».

Семья Натальи и Алексея Лукьяновых изначально проживала в Татарстане, но в 2019 году переехала в Крым. В настоящее время они воспитывают десять детей.