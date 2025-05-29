Профессиональный телохранитель предположил, кто может угрожать Мединскому

Андрей Дуванов

Профессиональный телохранитель Алексей Фонарев предположил, кто может угрожать семье помощника президента России Владимира Мединского, который ранее был назначен главой российской делегации на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Профессиональный телохранитель предположил, кто может угрожать Мединскому
© РИА Новости

По словам Фонарева, такие угрозы могут поступать от спецслужб Великобритании. Подобные агентства из других стран телохранитель назвал «слишком слабыми клоунами» — по его мнению, им подобное не под силу.

«Тут могут стоять за этим любые спецслужбы и необязательно украинские. В Европе это, скорее всего, все-таки англичане, потому что просто все остальные — слабенькие, не тянут они такое, так сказать, клоуны. Недавно США выступали против участия Мединского, но для них это выглядит какой-то, так сказать, мелкой историей. Вряд ли они сейчас будут биться за одного Мединского», — заявил он.

При этом Фонарев считает, что британские спецслужбы могут осуществлять свои угрозы руками украинцев. В связи с этим он призвал отнестись к таким угрозам серьезно.

«Когда все произойдет, пойди разберись, кто давал команду. При агентурной работе все команды идут настолько окольными путями, что вычислить человека, который давал ее изначально, очень сложно», — заявил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Мединскому поступают угрозы от украинских националистов.

промо изображение