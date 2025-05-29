Профессиональный телохранитель предположил, кто может угрожать Мединскому

Профессиональный телохранитель Алексей Фонарев предположил, кто может угрожать семье помощника президента России Владимира Мединского, который ранее был назначен главой российской делегации на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Фонарева, такие угрозы могут поступать от спецслужб Великобритании. Подобные агентства из других стран телохранитель назвал «слишком слабыми клоунами» — по его мнению, им подобное не под силу.

«Тут могут стоять за этим любые спецслужбы и необязательно украинские. В Европе это, скорее всего, все-таки англичане, потому что просто все остальные — слабенькие, не тянут они такое, так сказать, клоуны. Недавно США выступали против участия Мединского, но для них это выглядит какой-то, так сказать, мелкой историей. Вряд ли они сейчас будут биться за одного Мединского», — заявил он.

При этом Фонарев считает, что британские спецслужбы могут осуществлять свои угрозы руками украинцев. В связи с этим он призвал отнестись к таким угрозам серьезно.

«Когда все произойдет, пойди разберись, кто давал команду. При агентурной работе все команды идут настолько окольными путями, что вычислить человека, который давал ее изначально, очень сложно», — заявил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Мединскому поступают угрозы от украинских националистов.