Глава МИД Турции предупредил о рисках для России из-за позиции на переговорах

Россия рискует оказаться в невыгодной позиции на переговорах из-за недостаточной гибкости, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на его интервью.

По словам Фидана, Украина и европейские страны «оперативно поддержали» призыв Дональда Трампа к прекращению огня, тогда как Россия не демонстрирует аналогичной уступчивости.

«Без гибкости Москва окажется в проигрышном положении перед лицом США и мирового сообщества, требующего мира», — подчеркнул министр.

Фидан отметил прогресс в переговорном процессе, добавив, что Анкара поддерживает контакт со всеми сторонами для сближения позиций.

Фидан: у России и Украины разные требования в вопросе прекращения огня

Второй раунд российско-украинских мирных переговоров может пройти в Стамбуле 2 июня — с таким предложением выступила Москва. При этом Киев отказывается принимать предложение о встрече, пока Кремль не предоставит свою версию меморандума об условиях прекращения огня.