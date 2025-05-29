Путин: власти сделают все для стабилизации ситуации в Запорожской области

Ситуация в Запорожской области остается сложной, однако власти приложат все усилия для ее стабилизации и эффективной реализации программ поддержки населения.

Об этом во время встречи с многодетными семьями, удостоенными государственных наград, заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы понимаем, что в вашем регионе ситуация достаточно сложная, и будем делать все возможное для ее улучшения», — сказал Путин, выслушав рассказ одной из многодетных семей из Запорожья.

Он также подчеркнул, что российские власти будут стремиться к тому, чтобы программы поддержки, разработанные для многодетных семей, реализовывались одинаково эффективно на всей территории страны, независимо от места проживания этих семей.

В четверг стало известно, что глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит и Россию, и Украину. Его визит направлен на обсуждение ядерной безопасности в ходе конфликта.

28 мая Украина направила ноту протеста МАГАТЭ из-за сообщений о возможном подключении Запорожской АЭС к российской сети.