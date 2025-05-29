Президент РФ Владимир Путин назвал причину присоединения Крыма к России в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи с многодетными семьями в режиме видеоконференцсвязи, Путин заявил, что присоединение Крыма произошло из-за желания местных жителей стать частью России. При этом он также добавил, что «никогда бы не стал этого делать, если бы не почувствовал желание крымчан».

«Все, что произошло, прежде всего, связано с позицией людей, которые там проживают. Я бы никогда не стал делать то, что было сделано, если бы не увидел, не почувствовал желание и стремление людей вернуться на свою историческую Родину. Мы реализовывали именно стремление людей вернуться в состав Российской Федерации, что и произошло по их, по сути дела, решению», — заявил он.

Ранее Путин начал переговоры с председателем Руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом Аль-Алими.