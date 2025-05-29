Путин не взял трубку во время общения с семьями

Президент России не стал отвечать на телефонный звонок во время общения с многодетными семьми. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Во время встречи с многодетными семьями, которую глава государства проводил в режиме видеоконференции, у Путина зазвонил телефон. Он посмотрел кто звонит, но отвечать не стал.

Поскольку телефон продолжал звонить, президент снял трубку и сразу ее положил, прервав таким образом вызов и продолжив общение с семьей матери-героини из Ингушетии Марьям Хамхоевой.