Наличие целей в жизни всегда дисциплинирует и держит в тонусе: чем они масштабнее, тем лучше. В этом президент РФ Владимир Путин видит главный секрет молодости.
На встрече с многодетными семьями мать-героиня Наталья Лукьянова из Крыма спросила президента, что он делает, чтобы так хорошо выглядеть?
"Движение, движение", - ответил Путин.
"Очень важно, когда у нас в жизни есть какие-то цели, и мы стремимся их достигать. Это всегда мобилизует. Всегда дисциплинирует. Всегда заставляет заниматься нужными, правильными вещами и держит в тонусе. На мой взгляд, это самое главное", - поделился своим секретом российский лидер.
"Ну а все остальное - это вещи, которые прилагаются: спорт, режим и так далее. Но самое главное - это иметь какие-то внутренние, важные целевые установки и стремиться к достижению поставленных перед собой целей, к решению задач. И чем масштабнее они, тем лучше. Тем это больше мобилизует", - подчеркнул он.