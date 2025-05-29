Наличие целей в жизни всегда дисциплинирует и держит в тонусе: чем они масштабнее, тем лучше. В этом президент РФ Владимир Путин видит главный секрет молодости.

На встрече с многодетными семьями мать-героиня Наталья Лукьянова из Крыма спросила президента, что он делает, чтобы так хорошо выглядеть?

"Движение, движение", - ответил Путин.

"Очень важно, когда у нас в жизни есть какие-то цели, и мы стремимся их достигать. Это всегда мобилизует. Всегда дисциплинирует. Всегда заставляет заниматься нужными, правильными вещами и держит в тонусе. На мой взгляд, это самое главное", - поделился своим секретом российский лидер.