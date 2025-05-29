Путин подарил многодетной матери в честь юбилея семейную поездку в Сочи

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем многодетную мать Евгению Радионову и подарил ей семейную поездку в Сочи. В четверг глава государства провел встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня".

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Рассказывая о том, как семья проводит отпуск, Радионова сказала, что ей хотелось бы поехать с мужем и детьми за пределы своего региона.

"Мы можем сделать для вас подарок", - откликнулся президент. - Куда бы вы хотели съездить всей семьей в качестве подарка на день рождения, на юбилей?".

Евгения Радионова ответила, что на Красную Поляну в Сочи в июне.

"Есть еще зимний период, Рождество, там в этот период очень красиво", - заметил Путин и предложил семье подумать, в какое время они хотят посетить Сочи.