Путин подарил многодетной матери в честь юбилея семейную поездку в Сочи
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем многодетную мать Евгению Радионову и подарил ей семейную поездку в Сочи. В четверг глава государства провел встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня".
Рассказывая о том, как семья проводит отпуск, Радионова сказала, что ей хотелось бы поехать с мужем и детьми за пределы своего региона.
"Мы можем сделать для вас подарок", - откликнулся президент. - Куда бы вы хотели съездить всей семьей в качестве подарка на день рождения, на юбилей?".
Евгения Радионова ответила, что на Красную Поляну в Сочи в июне.
"Есть еще зимний период, Рождество, там в этот период очень красиво", - заметил Путин и предложил семье подумать, в какое время они хотят посетить Сочи.
"Будем считать, что это наш вам подарок на юбилей", - повторил глава государства.