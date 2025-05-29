В Кремле высказались об участии Европы в конфликте на Украине

Lenta.ru

Европейский союз (ЕС) принимает опосредованное участие в конфликте на Украине, поставляя оружие Киеву.

В Кремле высказались об участии Европы в конфликте на Украине
© ТАСС

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Европа опосредованно принимает участие, продолжаются поставки вооружений, самых различных систем вооружений, боеприпасов», — отметил представитель Кремля.

Песков назвал такие действия косвенным участием Европы в конфликте против России. По его словам, поведение европейских стран по отношению к Украине не способствует мирному урегулированию.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал возможной передачу крылатых ракет большой дальности Taurus Украине. Он добавил, что возможные поставки потребуют многомесячного обучения украинских солдат.

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