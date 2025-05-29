Председатель Комитета по международным делам верхней палаты российского парламента Григорий Карасин в интервью ТАСС заявил, что Российской Федерации нужны стратегическая стабильность и нейтральный статус Украины.

«Мы хотим прежде всего стабильности для себя, стратегической, долгосрочной, мы не хотим, чтобы НАТО приближалось к нашим границам вплотную, мы хотим нейтральной Украины», — поделился подробностями собеседник издания.

По словам Карасина, даже вокруг переговорного процесса в Стамбуле «идет большая игра», однако российская сторона умеет терпеть.

До этого кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X (бывшая Twitter) заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский хочет провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом для легитимизации своей власти.

Карасин: Европа политически оказалась "в луже"

С его точки зрения, встреча с главой российского государства в присутствии хозяина Белого дома будет говорить о том, что Российская Федерация признает президентство Зеленского. Христофору полагает, что так глава киевского режима хочет доказать всему миру, что он является лучшим вариантом для бывшей советской республики с выборами или без них.

28 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского лидера Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским возможна, но она должна стать результатом конкретных договоренностей делегаций России и Украины.