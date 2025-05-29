В Кремле призвали дождаться ответа украинской стороны по переговорам

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова во время брифинга спросили, как может поступить РФ, если Украина сорвет предложенные на 2 июня в Турции переговоры.

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Песков заявил, что считает данный вопрос неуместным.

«Нужно дождаться ответа украинской стороны», — сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сформулировал предложение о новом раунде российско-украинских переговоров.

«Вчера было заявление Лаврова, четко сформулировано, было изложено предложение», — отметил Песков.

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