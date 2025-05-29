В Совфеде назвали саботажем поставки Киеву дальнобойного оружия

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал «саботажем мирного процесса» возможные поставки или производство на Украине дальнобойного оружия ФРГ. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее канцлер Фридрих Мерц во время визита Владимира Зеленского в Берлин сообщил, что Германия поможет Украине производить собственные ракеты «без ограничений по дальности». По словам канцлера, сотрудничество на промышленном уровне может осуществляться как на Украине, так и в Германии.

По словам сенатора Константина Косачева, появление у Киева дальнобойного оружия, как немецкого, так и произведенного на Украине с помощью немецких специалистов, станет «очевидным саботажем мирного процесса».

«Уже с участием Германии, а значит, и с участием Европейского союза, а, значит, и с участием НАТО», - констатировал он.

Вице-спикер Совфеда уверен, что такие действия ФРГ не останутся без ответа со стороны России.

«Какой будет наша ответная реакция - я оставил бы это на усмотрение наших военных специалистов (окончательное решение, разумеется, за верховным главнокомандующим), но то, что реакция будет, то, что в нашем поведении в этом случае возникнут принципиально новые сюжеты, - в этом ни у кого не должно быть сомнений», - заметил Косачев.

При этом он подчеркнул, что в отличие от России, проявляющей мирные инициативы, украинские власти делают все возможное для того, чтобы сорвать и саботировать процесс переговоров.

Первые системы дальнобойного оружия развернут на Украине в ближайшие недели

В середине мая в Стамбуле по инициативе президента России Владимира Путина прошли первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. Позже российский лидер заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора. В МИД РФ сообщали, что следующий раунд прямых переговоров может пройти 2 июня в Турции.