В Совфеде назвали саботажем поставки Киеву дальнобойного оружия

Алиса Селезнёва

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал «саботажем мирного процесса» возможные поставки или производство на Украине дальнобойного оружия ФРГ. Его слова приводит РИА Новости.

В Совфеде назвали саботажем поставки Киеву дальнобойного оружия
© РИА Новости

Ранее канцлер Фридрих Мерц во время визита Владимира Зеленского в Берлин сообщил, что Германия поможет Украине производить собственные ракеты «без ограничений по дальности». По словам канцлера, сотрудничество на промышленном уровне может осуществляться как на Украине, так и в Германии.

По словам сенатора Константина Косачева, появление у Киева дальнобойного оружия, как немецкого, так и произведенного на Украине с помощью немецких специалистов, станет «очевидным саботажем мирного процесса».

«Уже с участием Германии, а значит, и с участием Европейского союза, а, значит, и с участием НАТО», - констатировал он.

Вице-спикер Совфеда уверен, что такие действия ФРГ не останутся без ответа со стороны России.

«Какой будет наша ответная реакция - я оставил бы это на усмотрение наших военных специалистов (окончательное решение, разумеется, за верховным главнокомандующим), но то, что реакция будет, то, что в нашем поведении в этом случае возникнут принципиально новые сюжеты, - в этом ни у кого не должно быть сомнений», - заметил Косачев.

При этом он подчеркнул, что в отличие от России, проявляющей мирные инициативы, украинские власти делают все возможное для того, чтобы сорвать и саботировать процесс переговоров.

Первые системы дальнобойного оружия развернут на Украине в ближайшие недели

В середине мая в Стамбуле по инициативе президента России Владимира Путина прошли первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. Позже российский лидер заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора. В МИД РФ сообщали, что следующий раунд прямых переговоров может пройти 2 июня в Турции.

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