В Совфеде оценили диалог между Россией и США

Политический диалог между Россией и Соединенными Штатами после долгого молчания непростой, однако приносит определенные плоды.

© Газета.Ru

Об этом в беседе с ТАСС заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

«В том, что касается контактов с Соединенными Штатами на уровне политического руководства, очень важно, что они возобновились после довольно долгого молчания и носят характер, безусловно, непростой, но контакты продолжаются, диалог идет, он приносит определенные плоды», — сказал парламентарий.

По его словам, диалог двух сторон создает атмосферу «совместного поиска», где Москва и Вашингтон заинтересованы в позитивных результатах. Это двигает отношения стран вперед, сказал Карасин.

На сегодняшний день стороны работают над тем, чтобы «убрать с карты» проблемы, связанные с деятельностью российского посольства и генконсульств в США, уточнил сенатор.

До этого газета The Hill писала, что президент США Дональд Трамп «обостряет словесную войну» против своего российского коллеги Владимира Путина, делая резкие высказывания в его адрес и угрожая Москве новыми санкциями. По оценке газеты, терпение американского лидера истощается на фоне мощных ударов ВС РФ по территории Украины.