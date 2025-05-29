Названа основная площадка переговоров России и Украины
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу сказал, что основной площадкой для переговоров РФ и Украины становится Стамбул.
Шогу в ходе встречи с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турецкой Республики Окаем Мемишем рассказал, что в 2022-2023 годах Стамбуле велись переговоры по Черноморской зерновой инициативе, а в 2025 году - по урегулированию украинского конфликта.
В МИД России раскрыли детали второго раунда переговоров с Украиной
28 мая руководитель МИД России Сергей Лавров сказал, что второй раунд переговоров России и Украины состоится в Стамбуле 2 июня.