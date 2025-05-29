Глава МИД Турции Фидан назвал очень теплой встречу с Путиным

Глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан, вернувшись домой, рассказал турецкой газете Milliyet о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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А также о том, что именно обсуждалось в Стамбуле во время российско-украинских переговоров.

"Встреча прошла в очень теплой атмосфере, - заявил министр. - В основном с Путиным мы говорили о переговорах по Украине. А еще об атомной электростанции "Аккую", отношениях между Турцией и Россией, а также о текущем процессе Botaş с "Газпромом".

Фидан также отметил, что "после переговоров в Стамбуле возникли некоторые мнения, я передал их (россиянам. - прим. "РГ") и получил их реакцию, чтобы, когда я поеду в Киев, у меня был продуктивный визит-тур".

По словам министра, "важно понять мышление сторон и то, как выстроить это уравнение".