МИД РФ назвал необходимые гарантии при урегулировании конфликта на Украине

России при урегулировании конфликта необходимы механизмы, которые будут гарантировать исключение возобновления кризиса на Украине.

Об этом заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко, передает ТАСС.

«Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, механизмы, гарантирующие национальные интересы, в том числе в сфере безопасности и недопущение возобновления кризиса», — объяснила Довгаленко.

Представитель МИД России подчеркнула, что урегулирование украинского конфликта возможно только при полном и необратимом устранении его первопричин. По ее словам, Киев осведомлен о данной позиции Москвы.

Ранее в МИД обвинили Украину в попытках избежать прямого диалога с Россией. Как заявил посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства Родион Мирошник, Киев пытается втянуть в переговорный формат европейские страны.