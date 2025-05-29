МИД назвал необходимые России гарантии при урегулировании конфликта на Украине

Lenta.ru

России при урегулировании конфликта необходимы механизмы, которые будут гарантировать исключение возобновления кризиса на Украине.

МИД РФ назвал необходимые гарантии при урегулировании конфликта на Украине
© РИА Новости

Об этом заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко, передает ТАСС.

«Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, механизмы, гарантирующие национальные интересы, в том числе в сфере безопасности и недопущение возобновления кризиса», — объяснила Довгаленко.

Представитель МИД России подчеркнула, что урегулирование украинского конфликта возможно только при полном и необратимом устранении его первопричин. По ее словам, Киев осведомлен о данной позиции Москвы.

Ранее в МИД обвинили Украину в попытках избежать прямого диалога с Россией. Как заявил посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства Родион Мирошник, Киев пытается втянуть в переговорный формат европейские страны.

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