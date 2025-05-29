Фидан раскрыл подробности встречи с Путиным

Президент России Владимир Путин на встрече изложил реакцию Москвы на переговоры по Украине в Стамбуле, приводит слова главы МИД Турции Хакана Фидана Milliyet.

«В основном мы говорили о переговорах по Украине... После переговоров в Стамбуле у нас возникли некоторые мнения, я передал их, получил их реакцию, чтобы, когда я поеду в Киев... у меня был продуктивный визит-тур», — цитирует его РИА Новости.

Министр отметил, что Россия является «конечной инстанцией, принимающей решения».

Путин принял главу МИД Турции

Ранее глава МИД России Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о подготовке Москвой предложений к переговорам с Украиной в Стамбуле 2 июня.