В Госдуме рассказали, при каких условиях СВО будет продолжаться

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире Первого канала заявил, что спецоперация будет продолжаться, если не будут заключены какие-либо серьезные договоры по Украине.

«Или мы все закрепляем на бумаге, законодательным образом, <...> и заключаем действительно серьезные соглашения, или мы продолжаем специальную военную операцию до тех пор, пока не будет устранены первопричины вот того безобразия, которое творится сейчас», — отметил Картаполов.

Депутат напомнил, что России не раз многое обещали, но впоследствии обманывали.

До этого Картаполов говорил, что Россия готова наносить удары по тем местам, откуда запускались и откуда привезли немецкие ракеты Taurus.

Он подчеркнул, что российская армия готова к любому развитию событий: и сбивать Taurus, и наносить поражение по местам, откуда их запускают, по тем, кто их запускает, а в случае необходимости и по тем местам, откуда ракеты привезли.

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