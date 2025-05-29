МИД: секретариат ООН подыгрывает Западу в украинском сюжете

Секретариат Организации Объединенных Наций на протяжении десяти лет подыгрывает Западу в контексте украинского кризиса. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

"Всемирная организация уже на протяжении более чем десяти лет так и не смогла способствовать реальному поиску путей политико-дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины, - указал он. - Секретариат ООН, увы, все это время, по сути, последовательно подыгрывал тем, кто сначала грезил нанесением нашей стране "стратегического поражения", затем кричал о необходимости "не дать России победить".

Все это, по словам Логвинова, "довольно прискорбно, ведь в соответствии с Уставом сотрудники ООН обязаны придерживаться беспристрастности и равноудаленности". "Проблема кроется в том, что Секретариат ООН узурпирован западниками, - заметил он. - Круг, как говорится, замкнулся: до тех пор, пока западное меньшинство не откажется от геополитического противоборства с нашей страной, наивно рассчитывать на изменения в риторике и действиях представителей стран Запада в Секретариате, причем применительно к России в целом, а не только в преломлении к украинскому кризису".

Политизированные резолюции

Директор департамента международных организаций напомнил, что у организации был шанс не допустить эскалации украинского кризиса. "Имею в виду принятую Советом Безопасности ООН в феврале 2015 г. резолюцию 2202, призвавшую обеспечить полное выполнение "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", - уточнил он. - Однако западные страны и украинцы злонамеренно саботировали ее. Впрочем, это далеко не единичный случай пренебрежения западниками резолюций СБ, которые, подчеркну, в соответствии со статьей 25 Устава обязательны к исполнению".

С началом СВО, по словам дипломата, последовала череда политизированных резолюций Генассамблеи, принятых в рамках ее 11-й чрезвычайной спецсессии: "все они были напичканы неприемлемыми ультиматумами нашей стране". Он также обратил внимание на то, что эти документы принимались Генассамблеей с превышением собственных полномочий - в нарушение статьи 39 Устава, которая закрепляет прерогативу определения угрозы международному миру и безопасности за Советом Безопасности.

"Принятая СБ в феврале текущего года резолюция 2774 содержит призыв к прекращению конфликта и установлению прочного мира, но в ней нет ни слова о необходимости устранения первопричин кризиса, без чего долгосрочное урегулирование невозможно", - указал Логвинов.