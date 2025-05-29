МИД: РФ при реформировании СБ ООН не даст ущемить свои интересы

Россия убедится, что внешнеполитические интересы страны не будут ущемлены при реформировании Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов на полях Петербургского международного юридического форума.

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"Не оспаривая императив повышения в Совете Безопасности [ООН] представленности стран мирового большинства, нам следует быть уверенными в том, что любая реформа СБ [ООН] приведет к повышению эффективности его работы, а не наоборот, и главное, что она будет полностью отвечать российским внешнеполитическим интересам", - заявил директор департамента МИД РФ.

Логвинов отметил, что данный вопрос, как и реформа Совета Безопасности ООН в целом, обсуждается в рамках профильных межправительственных переговоров (МПП). "Собственно, этот формат остается безальтернативной площадкой для поиска всеми государствами-членами общих знаменателей по теме реформирования СБ, - указал он. - Однако на сегодняшний день положение дел таково, что ввиду серьезных разногласий между различными группами стран ни одна из предложенных моделей не способна стать основой для компромисса".

По его словам, чрезвычайно важно учитывать отношение к данной ситуации самих участников переговорного процесса. "Одни игроки, включая Россию, несмотря на пробуксовку МПП, продолжают усилия по поиску взаимоприемлемых развязок на реформенном треке. Для нас принципиальным вопросом является необходимость достижения согласия по всем переговорным кластерам до перевода межправительственных переговоров на текстуальную основу, - пояснил Логвинов. - Другие же страны выступают в пользу ускорения процесса и перевода МПП на качественно новый уровень - работу над текстом, как вариант - в виде тематической резолюции Генассамблеи".

Директор департамента МИД РФ уверен, что подобная радикализация подходов "апологетов ускоренных преобразований" несет в себе серьезные риски, в частности, затронет интересы постоянных членов СБ, а также ряда влиятельных региональных игроков. "Кроме того, необходимо разобраться, прежде всего, с текущими проблемами в работе самого СБ. Под проблемами я имею в виду, в частности, стремление западников любой ценой подчинить Совбез своей воле и хроническое невыполнение уже принятых им резолюций, о чем я говорил выше в контексте украинского кризиса и не только", - констатировал Логвинов.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 08:30 мск.