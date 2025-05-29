В ООН оценили предложение России о втором раунде переговоров с Киевом

ООН приветствует все возможные усилия по завершению украинского кризиса. Об этом заявил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик во время ответа на вопрос РИА Новости.

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«Мы приветствуем любые усилия, которые приведут к прекращению этого конфликта», - сказал он.

По его словам, все усилия в соответствии с международным правом, уставом ООН, со всеми соответствующими резолюциями ООН и территориальной целостностью Украины, будут полезны для решения этой ситуации.

На вопрос о том, просила ли Россия принять участие представителей ООН в соответствующей встрече, Дюжаррик ответил, что «не в курсе каких-либо запросов в ООН», однако сказал, что проверит.

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей лавров сообщил, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоится 2 июня в Стамбуле. По его словам, Москва уже разработала меморандум, в котором излагается российская позиция по решению кризиса.

Делегация во главе с Владимиром Мединским готова передать этот документ украинской переговорной группе и дать пояснения в процессе второго раунда.