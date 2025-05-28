Российский и турецкий МИД обсудили урегулирование украинского кризиса

Глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщили в российском МИД.

«Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, включая обсуждение инициатив по политическому урегулированию», — говорится в сообщении.

28 мая Лавров сообщал, что новый раунд прямых переговоров России и Украины состоится в Турции 2 июня. Прошлая встреча двух делегаций состоялась 16 мая в Стамбуле.

28 мая Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи российской и украинской делегаций для обмена меморандумами, в которых стороны изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала.