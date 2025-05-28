Пушилин прокомментировал решение Запада по Украине

Решение ряда западных стран о снятии ограничений для ВСУ на дальность ударов отдаляет завершение конфликта, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник, 26 мая, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что ФРГ, Соединенное Королевство, Франция, США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Он уточнил, что ВСУ могут атаковать дальнобойным оружием военные объекты на территории России.

«Если это действительно так и они просто выбрали такую тактику, что без озвучивания в СМИ принимают какие-то решения, которые точно не ведут к мирному регулированию, то, конечно же, это будет играть в минус, безусловно», — отметил Пушилин.

Глава республики заметил, что Россия «будет вынуждена отвечать, отвечать больно». Он добавил, что это никак не будет способствовать мирному урегулированию в целом.

Мерц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Taurus Украине

Политик заметил, что Россия наблюдает за действиями Украины, ее союзников, которые стараются помешать мирному разрешению конфликта.

Ранее пресс-служба Минобороны ФРГ сообщила, что Украина получит первые дальнобойные системы, профинансированные Германией, уже через несколько недель.