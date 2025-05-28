Умеров передал Мединскому украинский документ об условиях прекращения огня

Министр обороны Украины Рустем Умеров передал главе российской делегации Владимиру Мединскому «документ, отражающий украинскую позицию» по завершению конфликта. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны страны.

«Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их "меморандума", чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны», — приводит ведомства слова Умерова.