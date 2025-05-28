Умеров передал Мединскому украинский документ об условиях прекращения огня

Lenta.ru

Министр обороны Украины Рустем Умеров передал главе российской делегации Владимиру Мединскому «документ, отражающий украинскую позицию» по завершению конфликта. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны страны.

Умеров передал Мединскому украинский документ об условиях прекращения огня
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«Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их "меморандума", чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны», — приводит ведомства слова Умерова.

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