Лавров сообщил Рубио о подготовке предложений к переговорам с Украиной 2 июня

Глава МИД России Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о подготовке Москвой предложений к переговорам с Украиной в Стамбуле 2 июня.

Об этом сообщили в МИД России.

«Министр информировал М.Рубио... о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле», — говорится в сообщении.

Ранее Лавров заявил, что делегация России во главе с Владимиром Мединским готова представить делегации Украины меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле.

Второй раунд переговоров с Украиной пройдёт в Стамбуле 2 июня.