Небензя: блокада сектора Газа Израилем фактически продолжается
Гуманитарная блокада сектора Газа, несмотря на некоторые послабления со стороны Израиля, фактически сохраняется. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Неисчислимые страдания палестинскому населению и остающимся в плену заложникам приносит и гуманитарная блокада Газы, введенная Израилем 2 марта. Несмотря на точечные послабления израильской стороны, в результате которых на прошлой неделе выданы разрешения для ввоза 400 грузовиков с помощью, блокада фактически продолжается - согласованная к провозу помощь представляет собой лишь каплю в море на фоне зашкаливающих потребностей", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.
Глава российского диппредставительства напомнил, что еще до введения блокады для выправления гуманитарной ситуации в анклаве "требовалось завозить как минимум по 600 грузовиков ежедневно".
"Сейчас же обстановка куда более катастрофическая - продовольствие на исходе, закончилась большая часть запасов лекарств и медицинских принадлежностей, фиксируется острая нехватка топлива для обеспечения работы базовой инфраструктуры. Люди находятся в отчаянии", - констатировал он.
Небензя также указал на то, что работающие в анклаве гуманитарные организации "единогласно заявляют о готовности и, что самое главное, способности обеспечить жителей Газы всеми базовыми товарами и услугами, как только Израиль снимет блокаду и откажется от новых препон по доставке и распределению помощи".
Ранее в мае Израиль объявил, что разрешит ввоз на территорию сектора Газа "базового объема" продовольствия для предотвращения угрозы голода в анклаве. Как сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, "по рекомендации Армии обороны Израиля и в связи с оперативной необходимостью расширения интенсивных боевых действий для разгрома ХАМАС Израиль предоставит населению базовый объем продовольствия, чтобы не допустить возникновения голодного кризиса в секторе Газа". 18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах анклава в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона".