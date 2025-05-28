Соловьев сообщил об угрозах семье Мединского со стороны украинских нацистов

Семье главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского угрожают украинские нацисты. Об этом рассказал журналист Владимир Соловьев.

Журналист сообщил, что и взрослым членам семьи, и детям Мединского "поступают угрозы вполне конкретного содержания". В частности, в сообщениях с угрозами содержатся указания о том, что "они знают, где находятся" дети Мединского и "у них много начиненных самокатов". Таким образом украинские нацисты намекают на теракты, которые осуществили в России.

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"Ответственность за жизнь и безопасность переговорщиков лежит всегда на второй стороне, - отметил Соловьев. - Но украинские нацисты открывают новую страницу, сделали новый шаг - угрожают членам семьи". Когда Мединский во время телефонного разговора с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым прямо спросил последнего об отношении к происходящему, тот взял паузу и сказал: "Это точно не мы, это наши нацики, мы на них не влияем". Соловьев задается вопросом, с кем вести переговоры, если люди, которые приедут в Стамбул, не представляют из себя "легальных представителей политической элиты Украины" и которые не контролируют свои силовые блоки.

Ранее Владимир Мединский сообщил, что провел телефонный разговор с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, в ходе которого предложил Киеву точную дату и место встречи для обмена меморандумами. "Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня", - сообщил Мединский. Он подчеркнул, что сейчас российская сторона ждет подтверждения от украинской делегации.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова провести встречу с Украиной 2 июня в Стамбуле.Делегация России во главе с Владимиром Мединским готова представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса. "Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров", - подчеркнул Лавров.