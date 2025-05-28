ООН приветствовала предложение России о переговорах с Украиной

Организация Объединённых Наций приветствует любые усилия по завершению конфликта на Украине.

Об этом сказал представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя предложение российской стороны провести следующий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле.

«Мы приветствуем любые усилия, которые приведут к прекращению этого конфликта», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что второй раунд переговоров с Украиной пройдёт в Стамбуле 2 июня.

Россия рассчитывает, что все поддержат проведение нового раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня.

Также Лавров заявил, что делегация России во главе с Владимиром Мединским готова представить делегации Украины меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле.