Новый пакет санкций США в отношении России готов, чиновники ждут решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Reuters.

«‎Чиновники США приготовили новые экономические санкции против России, в том числе меры в банковском и энергетическом секторах. Они говорят, что пакет санкций готов к внедрению на основе указа Трампа»‎, — сказано в материале.

29 мая NBC сообщал, что у Трампа может не остаться выбора по вопросу санкций против России, если сенат США примет законопроект о 500%-ных пошлинах на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть. В Белом доме опасаются того, что политика Трампа по урегулированию на Украине привела к «смелости Кремля», сообщает NBC.

В этот же день портал The Conversation писал, что санкции, введенные Западом против России, способствовали экономической консолидации внутри страны.

В России оценили влияние санкций США на переговоры по Украине

28 мая агентство Reuters писало, что ряд законодателей конгресса США из Республиканской партии и советников президента США Дональда Трампа в Белом доме призывают американского лидера ввести санкции против России.