Небензя: у администрации Трампа открылись глаза на режим Зеленского

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У администрации Соединённых Штатов за последние месяцы открылись глаза на режим Владимира Зеленского.

Небензя: у администрации Трампа открылись глаза на режим Зеленского
© РИА Новости

Об этом сказал постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

«У новой американской администрации за последние несколько месяцев открылись глаза в отношении истинного лица режима Зеленского и первопричин украинского конфликта», — подчеркнул он.

Ранее Небензя сообщал, что жители Украины не хотят воевать за Зеленского.

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