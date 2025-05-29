У администрации Соединённых Штатов за последние месяцы открылись глаза на режим Владимира Зеленского.

Об этом сказал постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

«У новой американской администрации за последние несколько месяцев открылись глаза в отношении истинного лица режима Зеленского и первопричин украинского конфликта», — подчеркнул он.

Ранее Небензя сообщал, что жители Украины не хотят воевать за Зеленского.