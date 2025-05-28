Генерал Соболев объяснил готовность России к удару по Германии

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев прокомментировал заявление главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова о том, что Россия ответит жёстко, асимметрично и чувствительно, если Германия пойдёт на поставки ракет Taurus Киеву.

"На уровне дипломатического обмена ударами, я думаю, что это сыграет свою важную роль", - сказал Соболев в интервью порталу News.ru, пояснив, что это предостережет Берлин от помощи Киеву.

Депутат подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы исключить поступление этих ракет на территорию Украины.

Картаполов пригрозил асимметричным ответом на поставки Taurus Украине

При этом Соболев предупредил, что если по территории России будет произведен удар этими ракетами, то центр изготовления данных ракет и пункт управления станут законной целью ВС РФ, в том числе Берлин.