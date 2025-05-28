В МИД прокомментировали передачу в США условий Украины по урегулированию

Россия и Украина в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая договорились напрямую обменяться документами с видением урегулирования. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Нам неизвестно, что и кому передала украинская сторона", – прокомментировала дипломат слова спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога о передаче "условий" Украины по урегулированию.

По словам Захаровой, делегации условились, что каждая сторона подготовит свое видение урегулирования и прекращения огня. Документы обсудят на следующем раунде, подчеркнула дипломат.

"Договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами у нас не было", – заключила Захарова.

Келлог ранее заявил, что Соединенные Штаты получили от Украины список условий для заключения мирного соглашения с Россией. Политик при этом добавил, что документ ждут и от российской стороны.

Спецпосланник также утверждал, что следующая встреча между Россией и Украиной пройдет в Женеве, так как "россияне не захотели ехать" в Ватикан. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг это заявление и пояснил, что Кремль рассматривает Стамбул в качестве возможной площадки для нового раунда переговоров.

В свою очередь, Турция выразила готовность принять у себя новый раунд переговоров, направленных на урегулирование украинского кризиса. Глава МИД республики Хакан Фидан подчеркнул, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с самого начала конфликта призывал международное сообщество к миру.

В результате первого раунда переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле стороны договорились об обмене военнопленными и предоставлении в деталях своего видения возможного будущего прекращения огня.