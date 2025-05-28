Медведев назвал Мерца «последышем воевавших в Вермахте родственников»

Германия стала полноценным участником конфликта на Украине, и при наличии данных об участии немецких военных в запуске дальнобойных ракет по России Москва может принять любое решение об ответных действиях. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, сегодня немецкая техника и военные специалисты бундесвера принимают прямое участие в конфликте с Россией.

«Таким образом, Германия — снова враг России, снова принимает участие в войне, руководствуясь созданной ими же нацистской идеологией, а Мерц — верный последыш своих родственников, которые воевали в Вермахте», — заявил Медведев.

Он заверил, что при наличии информации о том, что специалисты из ФРГ помогают ВСУ запускать дальнобойные ракеты для ударов по России, Москва может принять любое решение об ответных действиях, и оно находится в компетенции верховного главнокомандующего в лице президента Владимира Путина.

Медведев подчеркнул, что никто не может блокировать право на полноценную защиту России.

До этого Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским не ответил прямо на вопрос о готовности поставить дальнобойные ракеты Taurus Украине. Он заявил, что ФРГ будет стремиться обеспечить Вооружённые силы Украины «всеми возможностями».