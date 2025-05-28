Медведев рассказал, сколько контрактников пополнили армию в этом году

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев рассказал о том, сколько контрактников пополнили российскую армию с начала 2025 года.

По словам Медведева, с начала года в военные части прибыло почти 175 тысяч новых контрактников. Еще более 14 тысяч человек присоединились к добровольческим подразделениям.

«В то же время очевидно, что у наших противников ситуация выглядит принципиально иначе, и это показывает реальное положение дел. Надо эти тенденции закрепить и работать и дальше над комплектованием Вооруженных сил по контракту», — рассказал он во время совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России.

Ранее Медведев прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что «Путин играет с огнем».