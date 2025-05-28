В МИД РФ назвали дату и место второго раунда переговоров с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что второй раунд переговоров между РФ и Украиной может состояться в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что при поддержке США, Саудовской Аравии и Турции созданы условия для возобновления российско-украинских переговоров, первый раунд которых после паузы прошел 16 мая в Стамбуле. Лавров напомнил, что по итогам встречи стороны обменялись пленными по формуле «1000 на 1000» и договорились, что Москва и Киев подготовят документы, излагающие позицию каждой из сторон для достижения устойчивого урегулирования.

По словам министра, российская сторона оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает ее позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса.

«Наша делегация во главе с В.Р.Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — сказал глава МИД России.

Лавров добавил, что Россия рассчитывает на поддержку нового раунда стамбульских переговоров от всех, кто искренне хочет успеха мирного процесса.