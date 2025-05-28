Мединский: РФ предложила Украине встретиться в ближайшие дни

Россия предложила Украине точную дату и место второго раунда переговоров в ближайшие дни для обмена меморандумами с перечнем условий будущего прекращения огня. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он указал, что в СМИ распространяется информация о том, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров позвонил ему по поводу меморандуму, который РФ «до сих пор не подготовила».

«Прокомментирую. Все "почти так". Умерову позвонил сегодня я сам и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами — перечнем условий для прекращения боевых действий», — написал Мединский.

По его словам, там же Россия готова начать «содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по возможному прекращению огня». Мединский отметил, что после этого украинская сторона «пошла совещаться и, видимо, этот процесс затянулся».