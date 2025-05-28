Захарова раскрыла детали вокруг второго раунда переговоров с Украиной

Россия и Украина в ходе встречи в Стамбуле договорились напрямую обменяться меморандумами, где будут изложены видения окончания конфликта, а затем обсуждены на следующем раунде переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы условились, что каждая сторона подготовит свое видение модальностей урегулирования и прекращения огня, после чего они обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их на следующем раунде», — рассказала дипломат.

При этом Захарова уточнила, что речь шла о раунде переговоров без посредников и участия третьих сторон.