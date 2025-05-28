Лавров заявил, что Трамп получает информацию «через сито»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп получает информацию «через сито». Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал журналисту Павлу Зарубину. По словам Лаврова, Трампу передают неполную информацию о ситуации на Украине. При этом дипломат также заявил, что российская сторона пытается исправить эту ситуацию.

«Дональду Трампу и тем, кто реально принимает решения в связи с украинским конфликтом в частности, докладывают далеко не все. Информацию дают ему, просеянную через сито, которое подготовлено теми, кто хочет втянуть Америку в более агрессивные действия против России в поддержку украинского режима. Мы будем стараться эту ситуацию с нехваткой информации исправлять», — заявил он.

Ранее Лавров озвучил условия России по урегулированию украинского конфликта.