Лавров прокомментировал заявление Мерца по Taurus для украинской армии

Германия сползает по плоскости, по которой в прошлом веке уже двигалась к своему краху. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на телеканале «Россия 1»‎.

«‎Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась к своему краху. Надеюсь, что ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильный вывод и остановят безумие»‎, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Лавров отметил, что Москва будет проверять заявления немецких политиков как о поставках дальнобойных ракет украинской армии, так и о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине.

28 мая канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским повторил свои слова о том, что ограничений на дальность при поставках оружия украинской армии Западом больше нет. Однако Мерц уклонился от ответа насчет поставок Taurus Вооруженным силам Украины.

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При этом вице-канцлер Ларс Клингбайль заявление Мерца опроверг, отметив, что новых договоренностей о поставках Киеву не было.