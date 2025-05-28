Путин пригласил лидера Йемена на российско-арабский саммит
Владимир Путин принял в Кремле председателя Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашада Аль-Алими. Лидер Йемена приехал в Москву с официальным визитом.
Президент подчеркнул почти 100-летние отношения между странами.
Сейчас возобновляет работу российское посольство в Йемене.
«Благодаря нашим специалистам в Йемене были созданы многочисленные объекты промышленности, инфраструктуры, в том числе и хорошо работающий до сих пор глубоководный порт», - сказал Путин.
Глава государства назвал перспективные направления сотрудничества между странами: сельское хозяйство, рыболовство, добыча полезных ископаемых, энергетика.
Кроме того, президент пригласил Рашада Аль-Алими на саммит «Россия - Арабский мир», который планируют провести в октябре в Москве.