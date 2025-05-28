Косачев обвинил фон дер Ляйен в "накручивании" Трампа против России

Резкие заявления президента США Дональда Трампа о России обусловлены влиянием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая "накрутила" его. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее Трамп заявил, что Москва якобы играет с огнем.