Косачев обвинил фон дер Ляйен в "накручивании" Трампа против России
Резкие заявления президента США Дональда Трампа о России обусловлены влиянием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая "накрутила" его. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее Трамп заявил, что Москва якобы играет с огнем.
"Госпожа фон дер Ляйен, которая и "накрутила" Трампа вот этими ложными тезисами, дескать, без всякой причины Россия бьет по Украине. Это ложная интерпретация, она характерна не только для фон дер Ляйен, но практически для всех нынешних европейских политиков", - сказал Косачев в эфире телеканала "Звезда".