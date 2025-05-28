Захарова: слова Мерца показывают "наступательную неадекватность" Запада

Газета.Ru

Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поставках оружия Украине и препятствовании «Северному потоку — 2» показывают, что на Западе «наступательная неадекватность» пришла на смену стратегической неопределенности.

В МИД РФ прокомментировали слова канцлера ФРГ о «Северном потоке — 2»
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Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мне кажется, что исповедуемая Западом стратегическая неопределенность уступила место наступательной неадекватности», — сказала дипломат.

До этого Мерц заявил, что власти Германии сделают все, чтобы «Северный поток — 2» не был введен в эксплуатацию. Также он повторил свои слова о том, что ограничений на дальность при поставках оружия украинской армии Западом больше нет.

В мае премьер-министр Саксонии и член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Кречмер предложил использовать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в качестве инструментов для возобновления диалога с Россией.