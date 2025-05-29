Шойгу заявил, что корейские братья воюют за землю России, как за свою

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Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на брифинге по итогам прошедшей в Москве международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил, что корейские братья сражаются за российскую землю, как за свою.

Шойгу заявил, что корейские братья воюют за землю России, как за свою
© РИА Новости

Также отметил важность Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

«Это, конечно, такое полновесное соглашение, которое не только на бумаге, но и на поле боя, и в окопах, и можно по-разному говорить, и плечом к плечу, и спина к спине», — подчеркнул Шойгу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ при необходимости окажет военную помощь Корейской Народной Демократической Республике в соответствии с договором.

Также роль военнослужащих КНДР в освобождении Курской области отметил президент Российской Федерации Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия никогда не забудет подвига корейских героев.

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