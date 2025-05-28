Песков отметил роль Трампа в прогрессе на переговорах в Стамбуле

Определенный прогресс в российско-украинских переговорах был во многом достигнут благодаря лично президенту США Дональду Трампу. Это отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Прогресс был достигнут в том числе благодаря посредническим усилиям США и президента Дональда Трампа лично в плане реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле", - рассказал представитель Кремля.

Кремль ответил на предупреждение Трампа Путину

"Был завершен обмен по формуле "тысяча на тысячу". Это очень важно", - проиллюстрировал он.