Президент США Дональд Трамп делает много заявлений, российская сторона их отслеживает.

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Уже много чего Трамп говорит, мы, естественно, все это читаем, отслеживаем, так сказать», — заявил он.

Ушаков добавил, что американского лидера недостаточно информируют о происходящем в ходе российско-украинского противостояния. По его словам, речь идет о массированных атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных городов России. Помощник президента отметил, что Трамп знает лишь о мерах России, предпринимаемых в ответ на действия украинской стороны.

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Он подчеркнул, что ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре Украины.

27 мая американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором заявил, что Путин «играет с огнем», и отметил, что без американского лидера с РФ произошло бы «много плохих вещей».